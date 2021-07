Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE in Primavera

Calciomercato Roma, è ufficiale una cessione nella Primavera giallorossa. Anche il mercato dei più giovani si inizia a muovere.

Giorni sempre più caldi in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il prima possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma. Per altri, invece, toccherà trovare una soluzione il prima possibile per non creare malcontenti generali o possibili minusvalenze.

Intanto, sempre sul fronte cessioni, si inizia a muovere qualcosa anche per quanto concerne il mercato in uscita dei più giovani.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, su Telles spunta anche l’Inter | Nodo formula

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, colpo in uscita | “Affare da 7-8 milioni”

Calciomercato Roma, UFFICIALE Buttaro al Palermo

Il difensore della Primavera della Roma, Alessio Buttaro, è stato ceduto al Palermo. A darne l’ufficialità è stata la stessa società siciliana sui propri canali social.

Il calciatore deve compiere 19 anni a settembre e ha trascorso l’intero percorso calcistico all’interno del vivaio giallorosso. Destro naturale, Alessio Buttaro, gioca principalmente nel ruolo di difensore centrale, malgrado sia in grado di adattarsi anche nella posizione di terzino destro o in caso di urgenza a sinistra.

La duttilità infatti è una delle armi migliori del ragazzo romano. Ora in Serie C cercherà di migliorarsi in tutto e per tutto, con l’obiettivo di diventare un giocatore pronto per certi livelli.

Nel corso dell’ultima stagione il difensore ha collezionato 18 presenze con la Primavera giallorossa, segnando anche un gol contro il Torino, nella partita che ha visto vincere la Roma per 3 a 2.