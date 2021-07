Calciomercato Roma, vice Spinazzola: fuori un altro | Chiusura della big

Calciomercato Roma, importante aggiornamento nella caccia all’esterno da regalare a Mourinho: la big chiude la porta.

Inter e Roma in più di una circostanza hanno dato luce a veri e propri sodalizi di mercato. Questo è uno dei tanti motivi per i quali nei giorni scorsi, all’indomani dell’infortunio patito da Leonardo Spinazzola in Nazionale, alcuni voci riferivano di un interessamento dei giallorossi per Federico Di Marco, laterale mancino classe ’97, che nelle scorse stagioni ha militato con la maglia dell’Hellas Verona salvo poi ritornare alla “casa madre“. Esterno poliedrico, di spinta, che però ha mostrato margini di crescita importanti anche in fase difensiva; insomma, un profilo appetibile e che avrebbe potuto ingolosire la Roma, che però non lo considerava una prima scelta.

Calciomercato Roma, le parole di Marotta su Di Marco

A pochi minuti dal fischio d’inizio della prima amichevole stagionale dell’Inter, Beppe Marotta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky, durante la quale, tra i tanti temi toccati, ha affrontato anche quello relativo al futuro di Di Marco, chiudendo di fatto la porta ad una sua eventuale cessione. Ecco le sue parole: “Di Marco farà parte di questa rosa, nella maniera più assoluta. Rappresenta il presente ed il futuro dell’Inter, è sotto osservazione da parte di Inzaghi e può rivelarsi una piacevole realtà anche questa stagione: indossare la maglia dell’Inter è motivo d’orgoglio per chiunque.”