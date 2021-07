Calciomercato Roma, svolta e accordo | Affare da 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, giallorossi scatenati sia sul fronte entrate che su quello relativo alle uscite: l’accordo sarebbe stato trovato.

Il mercato della Roma è entrata nella sua fase più calda. Tante le trattative che Pinto è in procinto di chiudere, sia per quanto riguarda i colpi in entrata, che sul fronte uscite. Oltre ad Olsen, per il cui trasferimento al Lille sarebbe stato trovato un accordo sulla base di una valutazione da circa 5 milioni di euro, l’altro nome caldo in uscita è quello relativo a Justin Kluivert, sempre più vicino al Nizza: come rivelato da footmercato.net, i due club avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, salta tutto | Rifiuta il trasferimento

Calciomercato Roma, Kluivert al Nizza | Prestito con diritto di riscatto: i dettagli

La strada è spianata verso la buona riuscita dell’operazione, con il calciatore olandese che avrebbe fatto marcia indietro, dopo aver in un primo momento snobbato l’ipotesi transalpina, in quanto ingolosito dalla proposta del Lipsia, club nel quale ha militato la scorsa stagione, che però non ha affondato il colpo con la Roma. I giallorossi, dunque, hanno portato avanti il discorso con il Nizza, e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta; l’addio dell’esterno classe ’99 servirà a finanziare gli altri innesti che Pinto ha in mente di regalare allo Special One, che ha deciso di non puntare sull’ex Ajax.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Mourinho in azione | La conferma dell’agente

Vanno limati solo gli ultimi dettagli relativi alla modalità di pagamento, ma tutto lascia suppore che il sì definitivo possa arrivare nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore.