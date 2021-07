Calciomercato Roma, “lo vuole Mou” | Occasione in Liga

Calciomercato Roma, si potrebbe materializzare un’occasione per Tiago Pinto: dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione.

A margine della conferenza stampa di presentazione che ha suggellato il primo incontro vis-a vis con la stampa dopo il suo ritorno in Italia, José Mourinho, rivolgendosi scherzosamente a Tiago Pinto, è stato chiaro: “Ho bisogno di un rinforzo sulla fascia“. Messaggio recepito dal general manager giallorosso, che è al lavoro per accontentare al più presto le richieste del proprio allenatore: non è facile sopperire all’assenza di un “pilastro” come Spinazzola, ma i profili da sondare non mancano. A tal proposito, emerge un’indiscrezione di mercato che, se confermata, potrebbe essere considerata clamorosa sotto certi aspetti.

Calciomercato Roma, idea Lodi dall’Atletico | Colpo impossibile?

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, e più precisamente da fichajes.net, “il desiderio più grande di Mourinho” sarebbe Renan Lodi, esterno sinistro in forza all’Atletico Madrid: il brasiliano classe ’98 ha perso posizioni nelle gerarchie di Simeone a vantaggio di Hermoso, che gli ha soffiato il posto da titolare. Ecco perché i Colchoneros potrebbero entrare nell’ordine di idee di cederlo, a fronte di un’offerta vantaggiosa. L’ex Atletico Paranaense intrigherebbe lo Special One e sarebbe nella lista dei desideri del tecnico lusitano, fermo restando che ad oggi non si segnala nessun tipo di trattativa tra i due club.