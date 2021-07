Calciomercato Roma, Marotta conferma | Duello con l’Inter

By

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative alla ricerca di Tiago Pinto di un profilo che possa sopperire alla lunga assenza di Leonardo Spinazzola.

Il numero 37, come ormai tristemente noto, ha rimediato un bruttissimo infortunio al tendine di Achille in occasione dei quarti di finale dello scorso EURO2020. A seguito dell’ennesima grande prestazione in maglia azzurra, il numero 4 fu costretto a fermarsi a circa dieci minuti dal fischio finale, dopo una delle sue tante accelerazioni sulla fascia sinistra.

Nelle ore successive è subito arrivata la diagnosi che ha confermato l’infelice prognosi di almeno sei mesi di stop. Affinché recuperi nel migliore dei modi da quello che è considerato uno dei peggiori traumi nel quale un calciatore possa imbattersi, è necessaria una terapia post intervento almeno fino al mese di gennaio.

Inutile sottolineare come siano totalmente cambiati i programmi capitolini. Gran parte delle risorse di mercato, infatti, sembravano destinate a limare soprattutto la zona di attacco. Ora, su consiglio dello stesso Mourinho, Pinto sembra essersi orientato verso profili altisonanti che possano prendere l’eredità di Spinazzola per la prima parte della prossima stagione. L’investimento più importante, dunque, sarà fatto in questa regione.

Pur confidando nelle potenzialità di Riccardo Calafiori, infatti, lo Special One ritiene indispensabile l’approdo di un nuovo terzino sinistro, onde evitare spiacevoli e forzati adattamenti tattico-tecnici.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, salta tutto | Due squadre sul centrocampista

Calciomercato Roma, le parole di Marotta sull’interesse per Alex Telles

Tra i tanti giocatori monitorati nell’ultimo periodo, va segnalato Alex Telles del Manchester United. L’ex Porto è reduce da una stagione non felicissima in Premier League e avrebbe già espresso il suo gradimento per un eventuale approdo nel nostro campionato.

Al momento, però, la squadra in pole su di lui è l’Inter che sarebbe ormai prossima al suo ingaggio. In serata, inoltre, sono arrivate le paradigmatiche dichiarazioni di Beppe Marotta ai microfoni di SkySport.

Questo il suo commento: “Non escludo nulla, nel calcio può succedere tutto. Ora restiamo concentrati nel valutare le varie opportunità senza fretta. Siamo in fase valutativa ed è giusto confrontarsi con il mister prima di ponderare qualsiasi scelta”.