Calciomercato Roma, contatti in corso | Scelta fatta

By

Calciomercato Roma, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra la società e l’entourage del giocatore.

L’ormai noto infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola in occasione di Belgio-Italia costringerà Mourinho a fare a meno di uno dei suoi calciatori più incisivi per la prima parte di stagione.

Al di là della perdita tecnica, va sottolineato come l’assenza dell’ex Juventus possa avere un grande impatto anche sulla campagna acquisti, entrata pian piano nel vivo dopo l’approdo di Rui Patricio.

Pinto, intanto, ha recentemente sottolineato come il mister e la società credano molto nelle potenzialità di Mayoral e nella saggia qualità di Edin Dzeko. Oltre ad essere state una conferma sulla permanenza del bosniaco, di cui si vociferava da tempo ma circa la quale non erano mai arrivate dichiarazioni esplicite, le parole del dg potrebbero anche essere lette in un altro modo.

Sappiamo ormai da tempo che a Trigoria siano alla ricerca di un grande centravanti. La perdita di Spinazzola avrebbe però potuto orientare la società, su consiglio dello Special One, a fare un grande investimento per la corsia sinistra.

Come emerso infatti dagli ultimi rumors, l’attenzione sembra ora focalizzarsi proprio su questa zona di campo e non è da escludersi che “Mou” possa aver deciso di fare affidamento per la prossima stagione sulla stessa coppia di attacco dello scorso anno e investire buona parte del bottino messogli a disposizione su un terzino che rasenti i livelli del numero 37.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, su Telles spunta anche l’Inter | Nodo formula

Calciomercato Roma, sfida con il Napoli per Emerson Palmieri

Il casting è iniziato poche ore dopo la conferma della diagnosi della rottura del tendine di Achille. Dopo un preliminare orientamento su giovani profili da far crescere sotto l’egida dei più esperti, la Roma ha poi ristretto il campo di ricerca ad elementi pronti e che possano far bene sin da subito.

Negli ultimi giorni, in particolar modo, i capitolini avrebbero messo nuovamente nel mirino Emerson Palmieri, fortemente seguito dal Napoli e tanto bramato da Luciano Spalletti.

Stando al tweet di Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia, sarebbero stati riavviati contatti con l’entourage del brasiliano naturalizzato italiano che, proprio in occasione di Euro2020, ha degnamente sostituito Spinazzola.