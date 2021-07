Calciomercato Roma, Mourinho in azione | La conferma dell’agente

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di rinforzi in vari reparti. Intanto una conferma arriva dall’agente di un giocatore.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One, dal canto suo, ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Attenzione però anche alle possibili sorprese.

Calciomercato Roma, “Per il momento non c’è nulla di concreto”

Come riporta il giornale portoghese Record, l’agente di Luis Diaz ha confermato l’interesse della Roma per il suo assistito. Ha però anche aggiunto che la situazione ideale, per l’esterno colombiano, è quella di passare almeno un’altra stagione al Porto.

L’attaccante per ora è molto tentato di perseguire questa strada, anche perché, sempre secondo quello che ha detto il suo procuratore, non sono arrivate ancora delle telefonate.

“Chiaramente, con la grande Copa America che ha visto protagonista Luis, l’interesse dei club è aumentato, ma per il momento non c’è nulla di concreto e il giocatore continua a godersi le vacanze con la famiglia e gli amici“, ha detto Carlos Van Strahalen, rappresentante di Diaz.

L’agente ha confermato l’interesse di diversi club, tra cui, come detto prima, c’è proprio la Roma di José Mourinho. Al momento questi sondaggi non hanno dato i loro frutti, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare.