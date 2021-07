Calciomercato Roma, Mourinho battuto dall’ex | C’è l’accordo

Calciomercato Roma, il tecnico portoghese è stato battuto dalla sua ex squadra. C’è l’accordo tra il club e il giocatore.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One, servirà anche e soprattutto un esterno sulla fascia sinistra in grado di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola.

Uno degli obiettivi, per quest’ultimo ruolo, sembra però svanire del tutto.

Calciomercato Roma, Vina ad un passo dal Porto

Secondo il canale televisivo portoghese, SIC Noticias, il Porto è molto vicino all’ingaggio di Matias Vina. Il club portoghese ha fatto un’offerta finale di circa 9,5 milioni di euro per l’80% del cartellino del terzino sinistro del Palmeiras.

La chiave principale che ha fatto sbloccare la trattativa, per i media portoghesi, è che i “Dragoni” disputeranno la prossima Champions League, al dispetto della Roma. Secondo la stampa italiana, infatti, la proposta della Roma è anche leggermente superiore (10 milioni di euro). Il fascino e il prestigio però di giocare la massima competizione europea per club ha fatto la differenza.

Il difensore del Palmeiras, prelevato dal Nacional nella scorsa stagione, ha disputato, con la squadra brasiliana, 69 partite, segnando cinque gol. Inoltre è stato importante per vincere la Copa Libertadores e la Copa do Brasil. E’ inoltre un terzino polivalente, visto che riesce a ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.