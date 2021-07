Calciomercato Roma, “è quasi fatta” | Colpo da 5 milioni: contratto fino al 2024

Calciomercato Roma, svolta ed accordo ad un passo: colpo da 5 milioni e contratto fino al 2024. Ecco le ultimissime.

Robin #Olsen is almost done to #Lille from #ASRoma for €5M: the swedish goalkeeper is in talks to reach an agreement with the french club for a contract until 2024. #transfers #LOSC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2021

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira tramite un post apparso sul proprio profilo social, la trattativa per il trasferimento di Robin Olsen al Lille procede spedita e sarebbe e l’accordo sarebbe stato “quasi raggiunto”. L’estremo difensore è in contatto con gli uomini mercato del club francese proprio in queste ore per riuscire a trovare l’intesa definitiva: quasi sicuramente il portiere svedese classe ’90 sottoscriverà un contratto triennale, anche se non sono state ancora rese note le cifre del suo contratto.

L’accordo tra i due club sarebbe stato raggiunto sulla base di una valutazione che all’incirca si attesta sui 5 milioni di euro: la trattativa è incanalata e trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, che permetterebbe a Tiago Pinto di “piazzare” un altro esubero in Ligue 1.

Calciomercato Roma, Olsen al Lille | Le cifre dell’operazione

Reduce dall’esperienza in prestito all’Everton e dal buon Europeo che lo ha visto difendere con assoluta consapevolezza i pali della porta svedese, Olsen è in procinto di dire addio definitivamente alla Roma, che nei giorni scorsi ha definito la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Lo Special One è stato chiaro, avendo esternato il proprio desiderio di puntare su Rui Patricio, acquistato dal Wolverhampton: e così Olsen ha deciso di cambiare aria, e in queste ore si sta ultimando il suo approdo in Francia. Seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.