Calciomercato Roma, rinnovo UFFICIALE | “Amo la squadra e la città”

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo del tesserato giallorosso. L’annuncio è stato comunicato dalla società tramite i propri canali ufficiali.

Sono giorni di grandi novità e cambiamenti per il mondo giallorosso tutto. A circa una settimana dalla partenza per il ritiro portoghese, Pinto è fervidamente al lavoro per consegnare una rosa pronta a Mourinho nel minor tempo possibile.

Da segnalare anche la celerità e il pragmatismo con i quali il dg sta provando a piazzare i numerosi esuberi per limare la rosa anche da un punto di vista numerico. Fondamentale, infatti, abbassare un monte ingaggi che negli ultimi anni ha vissuto un’ingiustificata e controproducente impennata.

Nelle prossime ore, intanto, potrebbero arrivare le ufficialità delle cessioni di Kluivert e Olsen anche se gran parte dei tifosi attende, ovviamente, l’annuncio di Granit Xhaka che sembra ormai prossimo alla firma.

Come detto dallo stesso Special One, una società di calcio va però valutata in una prospettiva più ampia e questo giustifica quel modus operandi dei Friedkin volto ad apportare importanti modifiche all’interno del mondo Roma globalmente inteso.

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Alberto De Rossi

Diverse novità hanno riguardato le infrastrutture e il mondo mediatico. Su richiesta dello Special One, i campi di allenamento di Trigoria hanno visto l’attualizzazione di importanti migliorie a livello strutturale.

Da segnalare, inoltre, la decisione di puntare molto di più sulla comunicazione social ed eliminare quella televisiva.

Da giugno si sono infine registrate diversi cambiamenti anche all’interno del settore giovanile, come testimoniato dall’ingaggio del nuovo responsabile Vincenzo Vergine.

Nonostante ciò, però, la Roma Primavera vuole ripartire da una certezza che porta le generalità di Alberto De Rossi, nato nella Capitale nel settembre del 1957. Il padre dell’altrettanto noto Daniele ha infatti oggi rinnovato il proprio contratto con la società.