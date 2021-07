Calciomercato Roma, su Telles spunta anche l’Inter | Nodo formula

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Alex Telles, che piace anche all’Inter.

All’indomani dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, le attenzioni del general manager giallorosso Tiago Pinto si sono dirottate subito alla ricerca di un rinforzo adeguato da consegnare a José Mourinho in tempi relativamente brevi. Tanti sono i nomi al vaglio della dirigenza capitolina, alla quale nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza il profilo di Vina del Palmeiras, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 10 milioni di euro.

E a proposito del possibile colpo in entrata sulle corsie esterne della Roma, da segnalare l’indiscrezione rilanciata da Gianluca di Marzio a Sky, che riguarda Alex Telles.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Telles: le ultime

Tra i nomi accostati alla Roma c’è anche il profilo di Alex Telles che però piace anche all’Inter, che lo vorrebbe acquistare in prestito, dal momento che l’operazione Bellerin è in stand by. A queste condizioni, però, i Red Devils, che hanno chiuso la porta già alla Roma, non intendono trattare: se ne riparlerà solo a fronte di una cessione a titolo definitiva, formula che al momento né la Roma, né l’Inter ritengono percorribile.