Calciomercato Roma, Mou “rifiutato” | “Sono felice di essere qui”

Calciomercato Roma, rinforzo sulla fascia: l’annuncio del calciatore ai canali ufficiali non lascia spazio a dubbi.

All’indomani dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, il general manager della Roma Tiago Pinto ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di un sostituto di qualità e d’esperienza che non faccia rimpiangere “Spina”. I nomi vagliati dai giallorossi sono tanti: tra questi, impossibile non menzionare il profilo di Alex Telles, per il quale ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche l’Inter, a caccia di un sostituto di Hakimi. Entrambi i club italiani, però, si sono scontrati con l’ostracismo dei Red Devils, che non hanno intenzione di aprire al prestito, e sono disposti a privarsi del laterale mancino solo a fronte di una cessione a titolo definitivo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, salta tutto | Due squadre sul centrocampista

Calciomercato Roma, colpo Telles | Le parole dell’esterno

E proprio Telles ha espresso il suo punto di vista ai canali ufficiali del club, dichiarandosi pronto per l’inizio della nuova stagione: “Sono molto felice di essere tornato, ed è un piacere essere allo United per la seconda stagione, che iniziamo con tanta voglia di far bene: ho l’intenzione di dimostrare tutto il mio valore. Conosco il club e i tifosi credono molto in me: il pre campionato è importante per tutti noi giocatori, in quanto si ha la possibilità di conoscersi e di oliare dei meccanismi. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e capire le richieste del nostro allenatore.”