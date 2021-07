Calciomercato Roma, ufficiale cessione Pau Lopez: tutte le cifre

Calciomercato Roma, il club giallorosso ha reso ufficiale la cessione di Pau Lopez al Marsiglia: ecco tutte le cifre e la modalità dell’operazione.

Il passaggio del portiere Pau Lopez al Marsiglia, dove ha raggiunto l’altro ex giallorosso Cengiz Under, era ormai noto da tempo. Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della Roma, con un comunicato apparso sul sito del club pochi minuti fa.

“L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”.

Calciomercato Roma, avventura in Ligue 1 per Pau Lopez

Potrà avere così inizio la nuova avventura di Pau Lopez al Marsiglia. Da parte della Roma c’è naturalmente la speranza che le “determinate situazioni sportive” possano portare all’obbligo di acquisto. Sarebbe un passaggio fondamentale visto anche l’acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton, che sarà il nuovo numero uno giallorosso.

Una scelta precisa del nuovo allenatore José Mourinho, per blindare la porta con l’esperienza del suo connazionale. Le ultime scelte per quanto riguarda il portiere non si sono rivelate azzeccate. I tifosi della Roma erano abituati molto bene, dopo Szczesny e Alisson sono arrivati due portieri che non hanno reso in linea alle aspettative.

Prima Robin Olsen, scelto dal direttore sportivo spagnolo Monchi. Il nazionale svedese dopo un avvio incoraggiante ha commesso una serie di errori che lo hanno fatto scivolare a secondo portiere. E lo stesso è successo poi con Pau Lopez, prelevato dal Betis per scelta stavolta di Gianluca Petrachi.

Ora è la volta dell’esperto Rui Patricio: parola di Mourinho.