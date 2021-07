Roma primavera, l’esterno ai saluti | Messaggio d’addio sui social

Roma primavera, il saluto di Tomassini sui social: ecco il messaggio del calciatore con un post apparso su Instagram.

Con un post apparso sui propri profili social, il laterale Matteo Tomassini ha annunciato il suo addio alla Roma primavera. Il classe 2002 avrebbe trovato l’accordo con il Taranto, esperienza che gli permetterà di misurarsi in un campionato comunque ostico come la Lega Pro; ecco quanto scritto dal terzino sinistro come didascalia ad un’immagine su Instagram di molti anni fa, quando ancora bambino già aveva la maglia giallorossa cucita sul petto:

“A volte ti viene da pensare a quando eri bambino…ho sempre sognato di indossare la maglia del mio cuore…ci pensavo ogni istante ogni momento della mia adolescenza.

Era un sogno per me…. ed un giorno questo sogno diventò realtà…quando me lo comunicarono rimasi senza parole…non sapevo se fosse un sogno o uno scherzo..

Entrai a far parte di questa splendida famiglia la AS ROMA….all’età di 9 anni ed aver trascorso 10 ANNI CON VOI…sono entrato che ero un bambino che aveva tanta voglia di imparare e migliorare ogni giorno sempre di più…e ne sto uscendo uomo.

Ho trascorso metà della mia vita dentro Trigoria per me era diventata davvero una seconda casa…sempre disponibili in qualunque cosa ti occorreva, simpatici, alla mano.. insomma brave persone che ci sapevano fare con i ragazzi…ora mi ritrovo a scrive queste cose perché è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada nel mondo dei grandi…Grazie soprattutto alla mia famiglia che ha fatto tantissimi sacrifici per me, è sempre stata al mio fianco in qualsiasi momento e a loro devo tanto….È stato bellissimo conoscere e condividere tanto cose con i miei compagni…grazie di tutto veramente sarete sempre nel mio cuore…spero un giorno di tornare nella casa dove sono stato molto felice…

SEMPRE FORZA ROMA