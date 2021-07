Calciomercato Roma e Juventus, super scambio per Icardi | Via con lo sconto

Calciomercato Roma e Juventus, apertura del Psg e super scambio all’orizzonte: l’ultima idea sul tavolo è clamorosa.

Alla ricerca di un bomber offensivo per rinforzare i rispettivi reparti, la Roma e la Juventus potrebbero dar vita ad un vero e proprio duello per Mauro Icardi, da tempo al centro degli interessi dei due club, che al momento non hanno ancora affondato il colpo. Resta da capire quello che sarà il futuro di Edin Dzeko e Cristiano Ronaldo, la cui permanenza in Serie A è tutt’altro che scontato. A Mourinho non dispiacerebbe affatto contare su Maurito, che però è oggetto del desiderio anche di Max Allegri, che lo avrebbe voluto con sé già qualche anno fa.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, vice Spinazzola | L’ultima idea porta in Ligue 1

Calciomercato Roma, scambio Ronaldo-Icardi: la Juventus ci prova

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, nel caso in cui si dovesse concretizzare effettivamente il trasferimento di Kylian Mbappè al Real Madrid, ecco che le chances relative ad un approdo di Cr7 sotto la Tour Eiffel aumenterebbero esponenzialmente. In che modo? Ecco che rientra in gioco Icardi, che alla Juve piace, e che ingolosisce i bianconeri, che però per acquistare l’ex capitano dell’Inter, devono prima cedere il campione lusitano: un’ipotesi di scambio Ronaldo-Icardi è detta “possibile”, con il club francese che avrebbe abbassato sensibilmente le sue richieste.

Leggi anche –> ASRL | Calciomercato Roma, accordo di massima: ecco cosa manca

E la Roma? Pinto al momento aspetta: il gioco d’incastri sull’asse Torino-Parigi è ancor lungi dall’essere completato, e bisogna prima risolvere il rebus Dzeko, per il quale le offerte latinano. Inutile dire che qualora il bosniaco dovesse alla fine restare nella Capitale, sarebbe quasi impossibile mettere le mani su Maurito.