Calciomercato Roma, vice Spinazzola | L’ultima idea porta in Ligue 1

Calciomercato Roma, vice Spinazzola: sondato anche un calciatore che milita in Ligue 1. Ecco di chi stiamo parlando.

Roma molto attiva in questo frangente di calciomercato, con Pinto che è al lavoro per riuscire ad “accontentare” le richieste di José Mourinho, aumentando qualitativamente e tecnicamente la rosa a sua disposizione. Alla luce dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, urge un rinforzo di livello sull’out mancino, come fatto rilevare dallo stesso Special One nella conferenza stampa di presentazione alla stampa. Le idee sul tavolo di certo non mancano; vi abbiamo riferito in esclusiva la situazione della trattativa Kostic, che sebbene terzino puro non sia, fa della corsia mancina il suo habitat naturale.

Marotta ha “chiuso” le porte per Di Marco, sondato nei giorni scorsi da Pinto, ed ha aperto alla possibilità di una trattativa con il Manchester United per Alex Telles, anch’egli un nome che fa parte della lista del general manager giallorosso: lista che potrebbe comprendere ben presto anche un altro profilo.

Calciomercato Roma, interesse per Maouassa: le ultime

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Messaggero, la Roma avrebbe chiesto informazioni non solo per Reinildo, che attualmente milita nel Lille, ma anche per Maouassa, in forza al Rennes, il cui contratto con il club francese scade nel 2022: terzino francese classe ’98 che la scorsa stagione ha totalizzato poco più 1300 minuti di gioco in 26 apparizioni. Si tratta, ovviamente, sempre di un sondaggio, dal quale non è detto che possa nascere una trattativa, ma è comunque una pista da attenzionare e che si aggiunge alle altre battute nelle scorse ore.