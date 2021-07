Calciomercato Roma, sorpasso in Serie A | Superata la concorrenza

Il club italiano supera la concorrenza nel resto della Serie A. Il Calciomercato della Roma potrebbe vedere un’altra cessione.

Tra i tanti assenti al raduno estivo della Roma c’è anche Tommaso Milanese. Il centrocampista classe 2002 non rientra nei piani tecnici di José Mourinho e per lui è ormai stata decisa la separazione dal club capitolino, che ha deciso di effettuare una plusvalenza di qualche milione di euro. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere, visto che ci sono stati molti sondaggi, soprattutto da parte di club italiani, senza però entrare ne vivo della trattativa.

Insieme a lui sono molti i giocatori che lo Special One ha deciso di non convocare. Alcuni sono stati già piazzati, vedi Under e Pau Lopez al Marsiglia, altri sono in via di definizione, come Kluivert al Nizza e Olsen al Lille.

Calciomercato Roma, anche il Bologna su Milanese

Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, il giocatore che ha fatto il suo esordio in Europa League la scorsa stagione, siglando anche la sua prima rete ufficiale in maglia giallorossa, sarebbe ricercato anche dal Bologna. Dunque, oltre a Sampdoria e Torino, adesso anche i rossoblu di Mihajlovic stanno pensando al giovane talento scuola Roma.

Il club emiliano è in pole position e potrebbe battere la concorrena degli altri. Per lui quest’anno nel campionato Primavera 1, con la squadra di Alberto De Rossi (fresco di rinnovo, ndr), 34 presenze, 8 gol e 4 assist.