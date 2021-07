Calciomercato Roma, niente giallorossi | Conferma sul futuro in Premier League

I giallorossi stanno cercando sul calciomerato il proflilo richiesto da José Mourinho. La trattativa però è difficilissima.

Urge un nuovo terzino sinistro. Nella gara amichevole di quest’oggi alle ore 18 tra la Roma e la Ternana, il tecnico giallorosso José Mourinho non avrà a disposizione nessun esterno sinistro di ruolo, eccezion fatta del giovane sloveno Amir Feratovic, il quale predilige comunque giocare al centro della difesa. Una situazione che si complica come abbiamo detto più volte quando la continuità fisica non permette a Calafiori di giocare costantemente. Il classe 2002 non sarà disponibile solamente quest’oggi, nulla di grave, a seguito di una botta alla caviglia rimediata nel test contro il Montecatini.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, esubero da piazzare | “Ritornerà, ma non ora”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione e possibile assalto | Simeone vigile

Calciomercato Roma, trattativa complicata. Obiettivo Premier

Proprio per questo il tecnico portoghese ha detto più volte al general manager Tiago Pinto di volere un nuovo esterno di difesa. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile colpo in quel ruolo da parte della Roma, Nuno Mendes dello Sporting Clube de Portugal. Qualche giorno fa la redazione di Asromalive.it, vi avevamo anticipato della difficilissima trattativa per il club giallorosso che avrebbe dovuto battere la concorrenza della Premier League.

E’ arrivata la conferma dal giornalista Rudy Galetti, il quale riporta come il Manchester City sia in forte pressing per arrivare all’esterno sinistro classe 2002, anche se l’accordo con lo Sporting non è ancora stato trovato. La clausola rescissoria è di 70 milioni di euro, ma l’affare si potrebbe chiudere a 55, anche se per ora sono troppi anche per i citizens.