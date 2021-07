Calciomercato Roma, esubero da piazzare | “Ritornerà, ma non ora”

Calciomercato Roma, Tiago Pinto al lavoro per sistemare la rosa a disposizione di Mou: intanto, arriva una rivelazione piuttosto importante.

Dopo aver perfezionato le cessioni di Under e Pau Lopez e aver “indirizzato” quelle di Kluivert ed Olsen, per le quali bisogna, però, limare ancora qualche dettaglio, Pinto lavora a fari spenti per cercare di “piazzare” un altro profilo epurato da Mourinho: stiamo parlando di Javier Pastore, per il quale qualche giorno fa il Monaco aveva effettuato qualche sondaggio esplorativo, ma senza affondare il colpo. Per il “Flaco“, infatti, le offerte latitano, e un suo ritorno al Talleres, club nel quale aveva militato prima di essere acquistato dall’Huracan, è ora come ora da escludere.

In questa direzione si collocano le parole del presidente del club di Cordova, Andres Fassi, che a La Voz ha parlato, tra le tante cose, anche del futuro del “Flaco”, che ha esordito nel 1999 proprio nel settore giovanile del Talleres. Ecco le parole di Fassi: “Pastore desidera continuare a giocare in Europa. Prima o poi ritornerà, ma non ora. Per lui, la nostra porta è sempre aperta.”

Resta da capire, però, quale club europeo deciderà di puntare sull’ex Palermo, il cui contratto con la Roma scade nel 2023; come già ribadito poc’anzi, non ci sono offerte concrete sul tavolo, ma il mercato è ancora lungo e potrebbero esserci novità importanti in futuro sotto questo punto di vista.