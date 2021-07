Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Bundesliga | Servono 25 milioni

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il calciatore che è nato in Italia. Servono però 25 milioni di euro. Trattativa difficile

La trattativa è difficile. Senza dubbio. Ma dalla Francia rilanciano in maniera importante – ne ha scritto l’Equipe – un interessamento della Roma nei confronti di un calciatore che in Italia ci è nato. Ma che è di nazionalità francese e che al momento gioca in Germania, al Borussia Monchengladbach.

Un linea che ancora Tiago Pinto starebbe seguendo, anche perché di un possibile arrivo in giallorosso di Thuram, se n’era parlato un po’ di tempo fa. Adesso ritorna prepotentemente in pista questa voce, con il quotidiano francese che spiega come dei colloqui sarebbero già iniziati tra la Roma e l’entourage del calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto alza l’offerta | Affare in chiusura

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto ne piazza un altro | “Contatti avanzati”

Calciomercato Roma, su Thuram c’è il Napoli

Thuram, che ha giocato l’Europeo con la sua Francia dopo un ottimo campionato con il club tedesco, è gestito da Mino Raiola. Quindi in ogni caso, anche per quanto riguarda la parte dell’ingaggio, non sarebbe facile trattare. Un’operazione comunque difficile perché, sulle tracce dell’esterno offensivo, ci sarebbe anche il Napoli.

Inoltre, il Borussia Monchengladbach per il cartellino del classe 1997 (nato a Parma quando il padre, Lilian, giocava con i gialloblù) chiede 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per le casse giallorosse che comunque, in questo momento, hanno altre priorità sul mercato. Infatti c’è ancora la trattativa con l’Arsenal per Xhaka da portare a termine, e poi quella di Vina – che andrebbe a sostituire Spinazzola – che comunque sembra a buon punto. Dopo questo, in ogni caso, si potrebbe riparlare anche di Thuram.