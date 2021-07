Calciomercato Roma, bomber per Mou | Ghiotta occasione dalla Premier

Calciomercato Roma, si potrebbe materializzare una ghiotta occasione dalla Premier: anche l’Atalanta è sulle tracce del calciatore.

Il futuro di Edin Dzeko è ancora tutto da scrivere. L’attaccante bosniaco, apparso in formi nei primi allenamenti, sembra aver instaurato un buon rapporto con José Mourinho: l’ex City si è detto concentrato e motivato come non mai per l’inizio di una stagione che dovrebbe essere quella del riscatto per il “cigno di Sarajevo“. Ma le logiche di mercato sono spesso imprevedibili, e le chances di una partenza dell’ex capitano, sebbene in drastica riduzione, non sono da escludere a priori.

E così Pinto ha sondato da tempo vari profili; da Belotti, per il quale manca ancora l’intesa con il Torino, che nel frattempo ha fatto recapitare al “Gallo” una proposta di rinnovo piuttosto cospicua, passando per Icardi, sondato anche dalla Juventus. L’ultima idea rimbalza dalla Spagna e, se confermata, potrebbe aprire scenari piuttosto interessanti.

Calciomercato Roma, interesse per Raul Jiménez: anche l’Atalanta sulle sue tracce

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo“, infatti, la Roma sarebbe sulle tracce dell’attaccante Raul Jiménez, bomber messicano in forza al Wolverhampton. Come facilmente intuibile dalla foto, il calciatore aveva rimediato un problema cranico, in occasione di un testa a testa con David Luiz durante un match di Premier League contro l’Arsenal. Ragion per cui, a distanza di 230 giorni dall’ “incidente”, nella prima amichevole stagionale dei Wolves contro il Crewe Alexandra, ha indossato un vistoso copricapo nero. Detto questo, si tratterebbe di un profilo attenzionato dalla Roma, ma per il quale ci sarebbe anche l’interessamento dell’Atalanta, che vorrebbe regalare una punta di spessore a Gianpiero Gasperini da affiancare a Muriel e Zapata.