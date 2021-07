Calciomercato Roma, cessione e possibile assalto | Simeone vigile

Calciomercato Roma, intreccio con l’Atletico: dopo la cessione, da non escludere un possibile assalto del Cholo.

Uno dei reparti sul quale si stanno maggiormente catalizzando le attenzioni degli addetti ai lavori in questo frangente della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo ai terzini, con vari laterali che sono diventati oggetto di molte trattative. Ne sa qualcosa la Roma, che dopo aver appreso dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, ha cominciato a scandagliare vari profili, alla ricerca di quello giusto da consegnare a Mou. La sensazione è che qualcosa si muoverà a stretto giro di posta, ma nel frattempo Pinto vaglia anche le possibili soluzioni in uscita.

Leggi anche –> Calciomercato Roma e Juventus, super scambio per Icardi | Via con lo sconto

Non è considerato incedibile Alessandro Florenzi, di ritorno dall’esperienza in prestito al Paris Saint Germain. L’ipotesi Inter non sembra calda, a maggior ragione dopo le dichiarazioni di Marotta, nella quale l’a.d nerazzurro non solo ha parlato di Di Marco come “un punto di riferimento per il presente e per il futuro“, ma anche annunciato un interesse per Telles. Sembrano essere poche, però, le chances di una permanenza di Florenzi nella Capitale, anche perché potrebbe materializzarsi un interessante intreccio di mercato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpo in Bundesliga | Sfida alla Fiorentina

Calciomercato Roma, Trippier vicino allo United | Occasione Florenzi per l’Atletico?

Come rimbalza d’Oltremanica, Trippier sarebbe molto vicino ad un trasferimento allo United, scenario che avrebbe preso in considerazione molto prima dell’inizio di Euro 2020: i “Red Devils” hanno alzato il pressing, e puntano di chiudere l’operazione in tempi relativamente ristretti, facendo leva sulla volontà del calciatore, che ha esternato il proprio desiderio di cambiare aria.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, vice Spinazzola | L’ultima idea porta in Ligue 1

I Colchoneros starebbero vagliando diversi profili per sostituire il terzino inglese, e tra questi ci sarebbe anche quello di Alessandro Florenzi che, insieme a Bellerin e Dumfries, farebbe parte della short list attenzionata dal club spagnolo.