Calciomercato Roma, colpo in Bundesliga | Sfida alla Fiorentina

Calciomercato Roma, l’ultima idea porta in Bundesliga: anche la Fiorentina monitora il centrocampista: servono 15-17 milioni di euro.

Una delle trattative più calde per la Roma è quella relativa a Granit Xhaka, con lo svizzero sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. La distanza con l’Arsenal si sta assottigliando con il passare delle ore, e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro di posta, come vi abbiamo rivelato in esclusiva. Ma l’elvetico potrebbe essere non il solo rinforzo in mediana per Mou, con Pinto che monitora con estrema attenzione anche altri tipi di profili.

Stando a quanto riportato dalla “Bild“, infatti, anche la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi per Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino classe ’95 in forza al Colonia, reduce da una stagione, la scorsa, molto convincente, che lo ha visto assoluto protagonista: in 32 apparizioni ha messo a referto ben 5 goals, esprimendosi al meglio sia in termini di corsa ed aggressività, ma rendendosi utile alla causa anche in zona offensiva.

Calciomercato Roma, su Skhiri c’è anche la Fiorentina | Servono 15-17 milioni

Sempre stando a quanto riferito dalla fonte tedesca, per Skhiri sarebbe forte la concorrenza della Fiorentina, che è da tempo sul calciatore: proprio la pista “Viola” sarebbe quella più calda, alla luce dei buoni rapporti tra Fali Ramadani e il club gigliato. In passato si era vociferato di un presunto interesse del Napoli, ma non arrivano conferme in tal senso. Il prezzo del cartellino oscilla tra i 15 e i 17 milioni di euro, il che rappresenterebbe una buona plusvalenza per il Colonia, che acquistò il calciatore due anni fa dal Montpellier per circa 6 milioni di euro.