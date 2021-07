Calciomercato Roma, Pinto ne piazza un altro | “Contatti avanzati”

Calciomercato Roma, continua l’opera di Tiago Pinto: il general manager giallorosso ne piazza un altro. “Contatti avanzati”

Oltre a chiudere le operazioni in entrata – che non è mai facile soprattutto con un budget che non può superare certi limiti – Tiago Pinto sta riuscendo nell’opera di snellimento della rosa. Che è ulteriormente difficile visto che si parla di elementi che, senza possibilità di giocare in giallorosso e con un contratto anche importante, potrebbero anche rimanere a Trigoria pesando così sul monte ingaggi.

Ma il portoghese, arrivato a gennaio nella Capitale, sta riuscendo in questo intento. E dopo aver piazzato Pau Lopez e Under, è ormai quasi riuscito – a quanto riporta anche Rmc Sport, dalla Francia – a far chiudere la valigia a Pastore. L’argentino, infatti, potrebbe tornare in Ligue 1 dopo i suoi trascorsi al Psg.

Calciomercato Roma, per Pastore contatti con il Monaco

Oltre il portale francese, a confermare la notizia, parlando anche di “contatti avanzati” tra Roma e il Monaco, ci pensa il giornalista portoghese Pedro Almeida. Sarebbe un altro colpo, davvero importante, per Pinto, che alleggerirebbe la Roma di un ingaggio pesantissimo. Saranno giorni caldi anche per questa trattativa in uscita. Un altro capolavoro quindi: perché nessuno si aspettava che Pau Lopez potesse essere ceduto in così breve tempo. E lo stesso discorso sembrava potesse essere fatto per Under, che invece non si è nemmeno presentato dopo l’Europeo nel ritiro giallorosso.

Non è facile in un momento così particolare del mercato, dove le trattative sono appena iniziate e dove di soldi ne girano pochi, riuscire nell’intento del giovane dirigente giallorosso. Un chiaro segnale che i Friedkin, quando lo hanno voluto, ci avevano visto lungo. Adesso, però (c’è sempre un però) è il momento di chiudere anche qualche operazione in entrata. Un nome? Xhaka.