Calciomercato Roma, Pinto alza l’offerta | Affare in chiusura

Calciomercato Roma, Pinto alza l’offerta e l’affare sembra essere in chiusura. Ecco le ultime notizie sull’esterno giallorosso

Tiago Pinto ha già alzato un po’ l’offerta: ancora però non è stata ritenuta adeguata da parte del Palmeiras, proprietaria del cartellino, che però inizia a tentennare. E l’arrivo dell’erede di Spinazzola potrebbe essere davvero vicino. Le ultime notizie le ha riportate Sky proprio pochi minuti fa, sottolineando come l’offerta giallorossa ha avuto una modifica verso l’altro che potrebbe portare alla fumata bianca.

La sensazione è che nei primissimo giorni della prossima settimana si potrebbe anche chiudere. Il giorno giusto potrebbe essere già martedì. Sembra comunque quasi tutto fatto: Pinto ha offerta per Vina, esterno uruguaiano, 10 milioni di euro più 2,5 di bonus. Una cifra che come detto non è ritenuta soddisfacente da parte del club brasiliano. Ma forse ancora per poco. Visto che le reticenze starebbero per cadere.

Calciomercato Roma, Vina va in panchina

Un ulteriore segnale che la trattativa potrebbe essere davvero in chiusura, arriva direttamente dal Palmeiras che nella gara di questa sera non ha inserito nell’undici titolare l’esterno uruguaiano. Potrebbe significare tanto: potrebbe dire che la Roma ormai è davvero vicina all’erede di Leonardo Spinazzola, che ha chiuso l’anno solare dopo la rottura del tendine d’Achille.

Ecco quindi il terzino richiesto da Mou. Ecco quindi che lo Special One sta per essere accontentato nell’unica richiesta pubblica che ha fatto a Tiago Pinto. Adesso non rimane che capire gli ultimi sviluppi. Ma si può tranquillamente dire che ormai è fatta. O quasi.