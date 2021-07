Roma, è ancora sipario sui Social | I tifosi rispondono a Pastore

Il futuro dell’argentino è ancora tutto da scrivere, ma i tifosi della Roma (e non solo) rispondono sui Social.

Javier Pastore è uno dei giocatori che la Roma sta cercando di piazzare, anche se fino a questo momento senza esito positivo. L’argentino classe ’89 non è stato inserito nella lista dei convocati da José Mourinho nel raduno pre stagionale, ma ha fatto intravedere sui Social che si sta allenando comunque da solo. Post che sui Social, da Twitter a Instagram, ha scatenato l’ira (ma anche l’ironia) dei tifosi giallorossi e non solo. Sì perché oltre ai suppoter della Roma, anche i tifosi di altre squadre, come quelli della sua ex squadra il Paris Saint-Germain e quelli del Monaco, squadra della quale si parla del futuro del flaco, hanno lasciato parole nei suoi confronti, di diverso aspetto rispetto a quelle dei tifosi giallorossi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, niente giallorossi | Conferma sul futuro in Premier League

Roma, futuro Pastore | Il commento dei tifosi

Si legge davvero di tutto, anche insulti, dalla ‘Passione del calcio spiegata da un ex calciatore pagato 4,5 milioni di euro a stagione’, a ‘vieni a Monaco’, oppure torna al PSG. Insomma davvero commenti di vario tipo. Il giocatore ha un contratto con la Roma fino al 2023 e al momento con la maglia capitolina ha disputato solamente 790 minuti nella prima stagione (18/19), 795′ nella 19/20 e sole 5 presenze (77 minuti) nell’ultima stagione, la 20/21. Un contratto difficile da trovare anche in altri club, e di conseguenza tante difficoltà da parte della Roma per trovare soluzioni. Si era parlato in passato anche di una rescissione consensuale, cosa che ad oggi però non è ancora avvenuta.

La passione del calcio spiegata da un ex calciatore pagato 4.5 mln a stagione. — Ale Mastroianni (@aleandromastroi) July 18, 2021

Signe a monaco javier pic.twitter.com/eIZ0MIiEKU — Kabyle super habile 😼 (@Kimogramz) July 18, 2021