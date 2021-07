Amichevole Roma-Ternana | Novità in attacco: le scelte di Mou

Amichevole Roma-Ternana: novità in attacco: ecco le possibili scelti di José Mourinho in vista dell’impegno in programma alle 18.

Prosegue la preparazione della nuova Roma di José Mourinho in vista della nuova stagione. Alle 18 è in programma la seconda amichevole, dopo la prima “sgambata” contro il Montecatini: questa volta i giallorossi se la vedranno con la Ternana di Cristiano Lucarelli, neo promossa in Serie B dopo una cavalcata che definire trionfale sarebbe solo un eufemismo. Come qualche giorno fa, sarà vietato l’accesso alla stampa: le azioni salienti saranno mostrate solo dopo il match.

Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport“, si dovrebbe vedere dall’inizio Edin Dzeko, che sembra aver smaltito l’affaticamento muscolare patito qualche giorno fa: probabile, però, che Mou ne dosi il minutaggio, alternandolo con un Borja Mayoral apparso già in forma smagliante. Anche Karsdorp si è allenato regolarmente e dovrebbe scendere il campo, a differenza di Calafiori fermo ai box per alcuni giorni.

Roma-Ternana, le possibile scelte di Mou

Spazio anche ai vari Tripi, Bove, Ciervo e Zalewski, con Pellegrini e Veretout arruolabili, ma che probabilmente non scenderanno in campo, o comunque verranno concessi loro pochi scampoli di gara. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:

ROMA ( 4-2-3-1): Fuzato, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Feratovic, Bove, Villar, Carlos Perez, Mkhitaryan, Zalewski, Dzeko

TERNANA ( 4-2-3-1): Iannarilli, Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli, Agazzi, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan, Vantaggiato.