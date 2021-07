Roma-Ternana 2-0: tabellino, highlights e la scelta di Mou su Dzeko

Roma-Ternana, tabellino e immagini della seconda amichevole giallorossa. Vince ovviamente la squadra di Mourinho

Seconda uscita positiva per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa nell’amichevole disputata questo pomeriggio a Trigoria ha battuto 2-0 la Ternana, formazione che l’anno scorso ha praticamente vinto, dopo poche giornate, il campionato di Serie C conquistando la promozione in cadetteria. A segno nel primo tempo Carles Perez, mentre nella ripresa a trovare la via della rete è stato Kumbulla. Seconda vittoria stagionale quindi per gli uomini del tecnico portoghese che poi, nel secondo tempo, ha mandato anche in campo Dzeko e Zaniolo che, secondo quanto trapela in questo momento – visto che la partita è stata disputata a porte chiuse – sono stati decisivi.

Roma-Ternana, la decisione di Mourinho su Dzeko

Una notizia importante comunque, prima di vedere le immagini salienti della partita, è che Mourinho ha deciso di far indossare dopo 184 giorni dall’ultima volta, la fascia di capitano a Edin Dzeko. Probabilmente il capitano sarà ancora Pellegrini, ma è una grossa apertura da parte dell’allenatore nei confronti dell’attaccante bosniaco. Che alla fine potrebbe anche rimanere. Le sensazioni, sotto questo aspetto, continuano ad essere importanti.