Calciomercato Roma, svolta vicina | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, la svolta ora è davvero vicina: arriva l’annuncio ufficiale e Mourinho e Tiago Pinto possono esultare.

La Roma sta proseguendo il suo lavoro sotto le direttive del nuovo allenatore José Mourinho. Lo Special One non ha ancora a disposizione la formazione che ha in mente. Arrivato come primo rinforzo Rui Patricio, mancano ancora il terzino sinistro che dovrà sostituire Spinazzola e un centrocampista centrale chiesto a gran voce.

Il profilo del centrocampista centrale richiesto da Mourinho è ormai noto da tempo. Si tratta del nazionale svizzero Granit Xhaka, che però è ancora prigioniero dell’Arsenal che continua a chiedere più soldi a Tiago Pinto per liberarlo. Finora però i Gunners non avevano ufficializzato quello che sarà il sostituto dello svizzero, e anche per questo motivo il via libera non è arrivato.

Dopo l’ufficializzazione arrivata questo pomeriggio, le cose potrebbero cambiare a breve e la Roma potrà finalmente portare da Mourinho il centrocampista.

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale dell’Arsenal: ingaggiato Albert Sambi Lokonga

L’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto di Albert Sambi Lokonga, in arrivo dall’Anderlecht. Il centrocampista di 21 anni proviene dal club belga dove era arrivato nel 2014 e dove a 15 anni aveva firmato il suo primo contratto da professionista.

Il direttore tecnico dell’Arsenal ha dichiarato: “Siamo molto felici della firma di Albert, eravamo da tempo interessati al suo profilo ed era un obiettivo preciso per noi. Lo abbiamo seguito per molto tempo, sono sicuro che ci porterà tanta forza in mezzo al campo e che continuerà a crescere con noi”.

A dare il benvenuto al nuovo centrocampista anche l’allenatore Mikel Arteta: ““Albert è un calciatore molto intelligente che ha mostrato grande maturità nelle sue prestazioni durante la sua crescita. È stato allenato bene da Vincent Kompany e dalla sua squadra all’Anderlecht. Conosco molto bene Vincent e mi ha parlato con entusiasmo di Albert e dell’impatto positivo che ha avuto sull’Anderlecht nelle ultime stagioni. Siamo fiduciosi che Albert sia pronto per migliorare ancora e non vediamo l’ora di accogliere un nuovo membro nella nostra squadra con la sua qualità e presenza”.