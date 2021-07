Calciomercato Roma, dalla Francia sicuri | Kluivert-Nizza: è fatta

Calciomercato Roma, dalla Francia rimbalza l’indiscrezione secolo la quale la trattativa con il Nizza per Kluivert sarebbe stata conclusa.

Sarebbe giunta alle fasi conclusive la trattativa con il Nizza per il trasferimento di Justin Kluivert in Ligue 1. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, l’accordo tra i due club sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, al punto che il calciatore è atteso nelle prossime ore in Costa Azzurra per apporre la firma sul contratto. Non sono state svelate le cifre dell’operazione, per le quali bisognerà attendere l’ufficialità, ma la trattativa è giunta alla sua fase di svolta, e manca soltanto la classica fumata bianca con il conseguente annuncio.

Calciomercato Roma, Kluivert al Nizza | Accordo trovato

Dopo aver piazzato Pau Lopez ed Under al Marsiglia, dunque, anche Kluivert si appresta ad approdare in Ligue 1, ma potrebbe non essere l’ultima operazione “transalpina” per i giallorossi, dal momento che il Lille sta sondando con molta attenzione la situazione relativa a Robin Olsen. Ricordiamo che alcuni giorni fa Kluivert aveva rifiutato la proposta del Nizza, salvo poi ritornare sui suoi passi, perché il Lipsia, club nel quale aveva militato la scorsa stagione, non ha affondato il colpo con la Roma, che invece ha trovato l’accordo con il club francese per una cessione che servirà a Pinto per finanziare gli altri colpi in entrati.