Calciomercato Roma, cessione vicina | C’è l’annuncio Social

Il giocatore giallorosso non lascia più dubbi sul suo futuro. Il calciomercato della Roma vede un’altra cessione.

Continua il difficile lavoro di Tiago Pinto nello sfoltimento della rosa. Il general manager portoghese sta cercando di piazzare più esuberi possibili per poi reinvestire i soldi nel calciomercato. L’obiettivo principale rimane Granit Xhaka, anche se sembra essere più vicino il terzino sinistro Matias Vina. Le prossime due uscite, che potrebbero facilitare i due nuovi innesti, riguardano Justin Kluivert e Robin Olsen. L’olandese è diretto verso Nizza, mentre il portiere svedese, sempre in Ligue 1, sponda Lille. Intanto continua a lavorare sul campo José Mourinho, il quale dopo aver battuto il Montecatini, con la sua Roma si è imposto ieri per 2-0 sulla Ternana di Cristiano Lucarelli.

Calciomercato Roma, cessione vicina | L’annuncio Social

Per quanto riguarda la cessione di Justin Kluivert, potrebbero essere le ore decisive già per il comunicato ufficiale da parte della Roma. Infatti l’olandese dopo il prestito al Lipsia, proprio in un post Instagram pubblicato sul suo profilo ringrazia il club tedesco e i suoi tifosi, aggiungendo anche però la frase ‘è il di iniziare un nuovo percorso’. Dunque mancano pochi dettagli per la conclusione della trattativa tra il club giallorosso e il Nizza. Da capire se la formula sarà in prestito con diritto di riscatto o se ci sarà anche l’obbligo, magari al verificarsi di alcune condizioni. La conferma della chiusura dell’affare molto vicina viene anche da un commento proprio sul post, di Calvin Stengs, giocatore offensivo olandese già al Nizza che ha risposto con il simbolo di due bracciali collegati.