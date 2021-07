Calciomercato Roma, Pinto in attesa | Rischio beffa: pronto l’assalto

Calciomercato Roma, Pinto non affonda il colpo e il rischio beffa è alto: partito l’assalto, i giallorossi sono avvisati.

Come vi abbiamo rivelato in esclusiva, la Roma ha trovato un accordo di massima con l’Eintracht Francoforte per l’esterno sinistro Filip Kostic, autore di una stagione, la scorsa, che lo ha consacrato a livelli altissimi. Il sempre più probabile approdo di Vina nella Capitale non escluderebbe affatto l’acquisto del forte laterale serbo classe ’92, per il quale, ribadiamolo, un’intesa sarebbe già stata trovato. Tuttavia, i giallorossi devono riuscire a piazzare prima qualche cessione, per liberare spazio nel monte ingaggi e riuscire a chiudere la trattativa. Chiaramente, tutto questo mette a repentaglio il buon esito dell’operazione, anche perché Kostic è un profilo attenzionato da molti club.

Calciomercato Roma, Hertha Berlino su Kostic: la Bild non ha dubbi

Secondo quanto trapela dalla Germania, e più nello specifico da “Bild“, anche l’Hertha Berlino avrebbe messo gli occhi su Kostic, valutato circa 30 milioni di euro dall’Eintracht: il club della Capitale potrebbe giocarsi la carta Fredi Bobic, il nuovo ds, artefice del doppio trasferimento di Kostic, prima dal Groningen allo Stoccarda per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, e poi dall’Amburgo al Francoforte. Al momento non si segnalano offerte concrete sul piatto, ma la Roma è avvisata: l’affare Kostic va chiuso in fretta, altrimenti le chances di “regalarlo” a Mourinho si riducono drasticamente.