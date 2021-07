Calciomercato Roma, apertura improvvisa | Cambia lo scenario

Calciomercato Roma, sono giorni frenetici per Tiago Pinto al lavoro per accontentare Mourinho: l’apertura improvvisa cambia lo scenario.

Il general manager della Roma è al lavoro per accontentare José Mourinho. Allo stato attuale Tiago Pinto è alle prese soprattutto con le trattative in uscita, indispensabili per sbloccare poi quelle in entrata.

Una necessità che Mourinho ha precisato anche nella conferenza stampa di presentazione è quella dell’acquisto di un terzino sinistro. Il grave infortunio di Spinazzola e la giovane età di Calafiori, pure condizionato dai troppi infortuni, rendono l’acquisto di un nuovo esterno indispensabile. E per l’allenatore giallorosso sarebbe importante chiuderlo al più presto per potere lavorare subito, in modo tale da essere pronti per l’avvio della stagione.

Nelle ultime ore il nome più quotato per risolvere questo problema è quello di Vina del Palmeiras. La trattativa procede spedita, c’è ottimismo e la differenza tra domanda e offerta si sta assottigliando con il passare delle ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport ci sarebbe però un’apertura improvvisa capace di cambiare lo scenario e le carte in tavola.

Calciomercato Roma, il Manchester United apre al prestito di Alex Telles

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United avrebbe aperto al prestito di Alex Telles. Consapevole della difficoltà di trovare una soluzione subito a titolo definitivo, e non puntando più sul terzino sinistro, i Red Devils sarebbero disponibili a cederlo in prestito.

Un’operazione che potrebbe diventare così molto vantaggiosa per la Roma anche da un punto di vista economico. In questo caso però il general manager Tiago Pinto e l’allenatore José Mourinho dovrebbero guardarsi anche dalla concorrenza di un’altra squadra italiana.

L’Inter ha infatti già fatto sapere di essere interessata all’ingaggio di Alex Telles, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Marotta lo ha detto chiaramente alla vigilia dell’amichevole giocata sabato sera contro il Lugano. E così se la Roma deciderà di spostare le sue mire da Vina a Telles dovrà considerare anche la forte concorrenza dell’Inter.