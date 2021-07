Calciomercato Roma, rinnovo in stand by | Occasione in Liga?

Calciomercato Roma, tutto fermo per il rinnovo del contratto: possibile colpo in Liga? Le ultime sulle manovre giallorosse.

Ore caldissime per la Roma, molto attiva sia sul fronte entrate che sul fronte uscita. Pinto è ormai in procinto di chiudere per l’acquisto di Vina, con il quale sopperire alla mancanza di Spinazzola e regalare a Mourinho il rinforzo sulla fascia invocato da tempo. Anche la trattativa per la cessione di Kluivert è entrata nella sua fase più calda, con l’accordo di massima con il Nizza che sarebbe stato già trovato: la fumata bianca, insomma, è sempre più vicina. Nel caso in cui il general manager giallorosso riuscisse a piazzare altri esuberi, è chiaro che le chances di intervenire sul mercato con altri acquisti aumenterebbe, fermo restando che la Roma è pronta a cogliere anche le occasioni low cost che si presenteranno.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, inserimento a sorpresa | Mou sfida l’Inter

Leggi anche –> Calciomercato Roma, dalla Francia sicuri | Kluivert-Nizza: è fatta

Calciomercato Roma, rinnovo Moriba: trattativa ferma con il Barça

Nelle scorse ore era stato accostato ai giallorossi anche il profilo di Ilaix Moriba, centrocampista classe ‘2003 del Barcellona, il cui contratto con i blaugrana scade la prossima stagione. Come rivelato dal Mundo Depurtivo, le trattative per il rinnovo sarebbero assolutamente ferme: i catalani sperano di risolvere al più presto la situazione, al massimo entro questa settimana, alla luce delle amichevoli che attendono la compagine di Koeman. Dal canto suo, il calciatore non ha dato alcun tipo di risposta alla proposta di rinnovo messa sul piatto dal club spagnolo, che sta spingendo per questa soluzione. In Spagna, c’è chi dice che dietro questi tentennamenti del mediano, ci sia l’ombra lunga del Real Madrid: staremo a vedere cosa succederà.