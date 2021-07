Calciomercato Roma, inserimento a sorpresa | Mou sfida l’Inter

Calciomercato Roma, mossa di Mourinho: la trattativa, però, sembra essere indirizzata. Svelata la clamorosa indiscrezione.

Agrego a la info de @GonzaloRonchi en @Sport890 un llamado de Mourinho para llevar también a Naithan Nández a @OfficialASRoma, sin embargo el mediocampista fernandino está muy cerca de @Inter 🇺🇾⚽️ https://t.co/RGTyuzXYq9 — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 19, 2021

Importante indiscrezione di mercato rilanciata da Sebas Giovanelli, per il quale José Mourinho in persona si sarebbe mosso per cercare di convincere il centrocampista Nahitan Nandez a “sposare” il progetto giallorosso. Tuttavia, sulla mezzala uruguayana del Cagliari, che talvolta può essere impiegato anche come esterno, è forte da tempo il pressing dell’Inter, che spera di chiudere l’operazione a stretto giro di posta, per regalare ad Inzaghi un rinforzo considerato di vitale importanza per lo scacchiere tattico nerazzurro.

Il fatto che Nandez piacesse alla Roma non è di certo una novità, con i giallorossi che avevano effettuato alcuni sondaggi esplorativi già all’inizio della sessione estiva di calciomercato. La svolta, semmai, è rappresentata dal fatto che lo Special One in persona avrebbe allacciato i contatti per capire la disponibilità del classe ’95 a trasferirsi nella Capitale.

Calciomercato Roma, mossa per Nandez: l’Inter è in vantaggio

Ricordiamo che comunque la Roma è molto vicina dal chiudere l’operazione Xhaka con l’Arsenal, per il quale mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, dopo l’accelerata degli ultimi giorni. Nandez si sarebbe potuta rivelare una golosa occasione di mercato da cogliere: il condizionare è d’obbligo, però, anche perché l’Inter sembra aver ottenuto un vantaggio piuttosto difficile da colmare, anche alla luce dei buoni rapporti tra gli uomini mercato dei due club. Mou continua a pensare a Nandez, ma la strada è tutta in salita.