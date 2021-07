Calciomercato Roma, ritorno e firma: Tiago Pinto lo aspetta. Così come Mourinho che potrebbe convocarlo per mercoledì. In settimana il debutto

La delusione per l’Europeo mai cominciato per un infortunio comincia a passare. Ma non del tutto. Certo è che Pellegrini ha comunque ricominciato a sudare agli ordini di Mourinho e si è lasciato alle spalle il problema muscolare. Tanto che – come scrive il Corriere dello Sport – potrebbe tornare a disposizione già mercoledì nell’amichevole di Trieste.

Il debutto stagionale, in ogni caso, avverrà in questa settimana: domenica a Frosinone c’è un altro test contro il Debreceni, e per quella occasione non ci sono dubbi che “l’altro capitano” sarà in campo. Poi sarà solamente tempo di rimettersi al passo dei compagni e soprattutto di trovare un accordo, che appare scontato, per mettere la firma sul rinnovo contrattuale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cambia tutto a sinistra | Duello in Liga col Milan

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Bundesliga | Servono 25 milioni

Calciomercato Roma, Pellegrini pronto al rinnovo

L’accordo tra Pellegrini e la Roma scade tra 11 mesi. Ma Tiago Pinto più di una volta ha spiegato che non ci sono dubbi che il futuro della Roma passi dai piedi dell’azzurro. La firma sul contratto è messa alla pari delle altre priorità, nonostante ancora non ci sia stato quell’incontro decisivo per chiudere la pratica. Ma arriverà, ormai è questione davvero di pochi giorni per fare chiarezza sul futuro.

Pellegrini tornerà quindi ad indossare la fascia: un capitano romano e romanista. L’emozione più bella per lui – anche se l’ha sfilata all’amico Dzeko – che ha sempre sognato quel momento. Adesso però c’è da mettere la parola fine alle speculazioni delle ultime settimane e trovare l’accordo. Per Pellegrini sarà senza dubbio il contratto della vita.