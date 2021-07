Calciomercato Roma, offerte anche dalla Serie A | La situazione

Il calciomercato della Roma si muove lentamente, complici anche i vari esuberi che non riescono a trovare una nuova squadra.

Dopo le uscite di Cengiz Under e Pau Lopez, entrambi andati in Ligue 1, in prestito al Marsiglia, il massimo campionato francese potrebbe accogliere altri due giocatori considerati ormai esuberi dalla Roma e soprattutto da José Mourinho. Si avvicina la cessione di Justin Kluivert al Nizza, mentre non ci sono aggiornamenti per Robin Olsen ai campioni di Francia in carica del Lille. Intanto il lavoro di Tiago Pinto prosegue, ancora molti i giocatori che devono trovare una sistemazione. Tra questi c’è anche Davide Santon che, nonostante possa tornare utile vista l’emergenza sulle corsie, dovrà cercarsi una nuova squadra.

Calciomercato Roma, Spezia su Santon

Per il laterale giallorosso, che ha ancora un anno di contratto con il club capitolino, si sono mosse da tempo alcune squadre turche, su tutte Besiktas e Galatasaray, ma nelle ultime ore sembrano esserci timidi avvicinamenti anche con un altro club di Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, lo Spezia, proprio come un anno fa, potrebbe farsi sotto in maniera decisa per prendere il terzino classe ’91. Chissà che da qui a fine agosto possa esserci anche qualche altra squadra che vuole l’ex Inter.