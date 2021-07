Calciomercato Roma, missione plusvalenza | Cessione a sorpresa

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha una missione: quella di fare una plusvalenza. E potrebbe esserci una cessione a sorpresa.

Alla ricerca di alcuni elementi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di José Mourinho, Tiago Pinto, il general manager giallorosso, guarda con attenzione a diversi profili che possono fare al caso dello Special One. Ci sono da prendere un centrocampista, un esterno sinistro e forse un attaccante. Sono questi i primi obiettivi.

C’è da segnalare però che la Roma potrebbe anche decidere di fare qualche movimento in uscita anche tra quelli che al momento sono all’interno della rosa e che non si stanno allenando da soli per decisione di Mourinho. E se la trattativa per arrivare all’esterno colombiano del Porto, Luis Diaz, andasse a buon fine, ci potrebbe essere una cessione a sorpresa.

Calciomercato Roma, El Shaarawy potrebbe partire

Ne scrive questa mattina il quotidiano gratuito Leggo: il Faraone non avrebbe del tutto convinto fino al momento e una sua partenza porterebbe una plusvalenza totale nei bilanci della Roma visto che nella scorsa sessione di calciomercato invernale, l’esterno, è arrivato a zero dalla Cina. Una cessione improvvisa quindi, anche se appare del tutto improbabile comunque: in questo momento, oltre a El Shaarawy, Mourinho ha a disposizione sugli esterni Zaniolo, Carles Perez e Mkhitaryan (che addirittura dovrebbe giocare centralmente alle spalle dell’unica punta).

Ecco perché in ogni caso El Shaarawy dovrebbe rimanere a Trigoria. A meno che, ovviamente, non arrivi un’offerta così importante da ritenere irrinunciabile. In quel caso nessuno si potrebbe sentire sicuro di rimanere con i giallorossi.