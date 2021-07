Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha deciso | Secco no e Mou approva

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha preso la sua decisione e Mourinho approva. La svolta è arrivata in maniera importante

Una vera e propria svolta. Improvvisa e per certi versi anche inaspettata. Soprattutto se si pensa ad alcuni momenti della passata stagione, quando sembrava che tutto dovesse finire in breve tempo. Anche a gennaio per esempio. Ma il cambio sulla panchina ha praticamente stravolto tutto. Facendo cambiare idea non solo a Tiago Pinto (e ai Friedkin), ma anche alla tifoseria. E Mourinho approva. E lo fa come sempre non nascondendo nulla.

Sì, Edin Dzeko potrebbe essere l’attaccante della Roma nella prossima stagione. Potrebbe essere quasi considerato un nuovo acquisto: le possibilità ad un certo punto che potesse rimanere anche nella prima Roma dello Special One sembravano davvero ridotte al minimo. Anzi sembrava davvero impossibile. Ma Edin, rientrato nella Capitale nei primi giorni di luglio per prendere parte al ritiro, si è messo subito in testa di dare il massimo. Le motivazioni non gli sono mai mancate.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto mette il veto

Sembrava anche che Pinto potesse regalare il cartellino a Dzeko per togliere dal bilancio quell’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Ma adesso – così come spiega la Gazzetta dello Sport – c’è un veto: chi vuole Edin dovrà pagarlo. Altro che gratis. Le possibilità che vada via quindi diventano minime.

E Mourinho approva. E lo ha fatto vedere ieri nella seconda amichevole stagionale della Roma regalandogli la fascia di capitano che Dzeko ha portato come sempre: con fierezza. Un messaggio importante, quello del tecnico portoghese, non solo all’allenatore ma anche alla società. E’ al centro del progetto.