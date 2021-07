Calciomercato Roma, cambia tutto a sinistra | Duello in Liga col Milan

Calciomercato Roma, a sinistra cambiano le strategie di Pinto. Duello in Liga col Milan, ma i giallorossi sembrava avanti al momento

Il grave infortunio di Spinazzola ha costretto la Roma a cercare un elemento in grado di sostituire il terzino della Nazionale. E non è sicuramente facile pescare qualcuno che lo possa far rimpiangere il meno possibile. Ecco perché Tiago Pinto si sta prendendo tutto il tempo possibile per non sbagliare la scelta. E fa bene.

Ieri comunque s’è parlato di un’improvvisa accelerazione nella trattativa che porta a Vina del Palmeiras: 10 milioni di euro più 2,5 di bonus per strappare ai brasiliani l’esterno uruguaiano. Ma nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il classe ’96 del Villarreal Alfondo Pedraza.

Calciomercato Roma, è concorrenza col Milan

Sull’esterno che con Emery ha giocato sempre, chiudendo la stagione con 44 presenze, 2 reti e 4 assist, ci sarebbe anche il Milan, che lo starebbe guardando con interesse per un dopo Theo. Quindi, a conti fatti, la Roma sarebbe la società che potrebbe chiudere velocemente l’affare. Anche se, oltre i rossoneri, ci sarebbero diversi club esterni – Chelsea e Leverkusen – che avrebbero iniziato a fare un sondaggio per Pedraza.

La richiesta del Villarreal è di 15 milioni di euro. Una cifra non altissima che potrebbe anche spingere la Roma a tentare l’assalto. Il sottomarino giallo piazzerebbe un’importante plusvalenza visto che il calciatore è cresciuto nelle giovanili del club. E in questo momento un’operazione di mercato del genere potrebbe aiutare le casse del club che ha portato a casa l‘Europa League. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.