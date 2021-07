Calciomercato Roma, accordo per Viña | Firma attesa nelle prossime ore

Calciomercato Roma, accordo trovato per Vina: intesa definitiva, con la firma attesa nelle prossime ore. I dettagli dell’affare.

La Roma mette la freccia per Matias Viña. Dopo le indiscrezioni rimbalzate dall’Uruguay, che riferivano di un accordo di massima ormai raggiunto tra la Roma e il Palmeiras per il trasferimento del laterale sudamericano in giallorosso, è arrivata anche la conferma di Sky. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, infatti, l’intesa tra i due club c’è, con la firma del calciatore attesa nelle prossime ore.

Non sono state svelate le cifre dell’affare, ma la trattativa dovrebbe chiudersi per circa 11 milioni di euro più 2,5 mln di bonus, almeno stando ai rumours rimbalzati dal Sudamerica. La trattativa è ormai conclusa, e si attende solo la classica fumata bianca per suggellare il tutto.

Calciomercato Roma, intesa per Viña | Manca solo la firma

L’infortunio di Leonardo Spinazzola aveva fatto scattare l’allarme in casa giallorossa, con Mourinho che aveva espressamente richiesto un rinforzo per la fascia sinistra, come ha avuto modo di far presente a Pinto nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno in Italia. Tanti erano i nomi circolati nelle scorse ore, ma l’accelerata decisiva per Vina rappresenta una svolta improvvisa: l’accordo è stato praticamente raggiunto, ed ogni istante sarà quello buono per l’ufficialità. Ma non è finita qui: il general manager della Roma spera di mettere a segno qualche altro colpo in uscita per finanziare quei rinforzi da consegnare allo Special One.