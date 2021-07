Calciomercato Roma, nuova offerta | Chiusura in arrivo

Il secondo acquisto della sessione estiva di calciomercato potrebbe essere molto vicino. Chiusura già nelle prossime ore.

Manca un mese esatto alla prima gara ufficiale della nuova stagione giallorossa. Il 19 agosto, infatti, ci sarà la gara di andata del playoff di UEFA Conference League, prima del sorteggio della fase a gironi. La Roma vorrà farsi trovare pronta per quella data, consapevole che José Mourinho ha già una buona base da cui ripartire, in attesa del rientro dei nazionali Bryan Cristante e Alessandro Florenzi.

Per quest’ultimo ci sono delle valutazioni in corso, visto che comunque la rosa giallorossa ad oggi ha un solo terzino sinistro (Riccardo Calafiori, ndr), ruolo che all’occorrenza lo stesso Florenzi potrebbe ricoprire.

Calciomercato Roma, alzata l’offerta per Vina

A proposito di esterno, sembra essere davvero a un passo Matias Vina. Il laterale mancino del Palmeiras è un obiettivo concreto della società capitolina, tanto che il general manager portoghese ha fatto una prima proposta ufficiale per il giocatore uruguaiano. Come riportato da ‘Central da Bola’, i giallorossi avrebbero alzato l’offerta fino a 14 milioni di euro (bonus inclusi) per quella che dovrebbe essere l’accelerata definitiva. La risposta del club brasiliano arriverà già in serata, con possibile fumata bianca.

I giallorossi hanno bisogno di un terzino, come disse già Mourinho nella sua conferenza stampa di presentazione, a causa dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, rimediato in Nazionale ad Euro 2020, che dovrà stare lontano dai campi per molti mesi.