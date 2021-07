Calciomercato Roma, tutto fatto per Vina: ecco le cifre dell’affare che porterà a Trigoria l’esterno del Palmeiras. Annuncio a breve

L’annuncio ufficiale non è della Roma ma la notizia arriva direttamente dall’Uruguay. Non ci sarebbero più dubbi: Vina è un nuovo calciatore giallorosso. Ne scrive proprio in questo momento il giornalista Gonzalo Ronchi, che svela anche le cifre che portano l’esterno a Trigoria direttamente dal Palmeiras. Un affare ormai chiuso.

Vina si veste di giallorosso per 11 milioni di euro più 2,5 di bonus. Tiago Pinto quindi ha deciso di alzare l’offerta e di arrivare alla cifra richiesta dal club brasiliano. Adesso manca solamente l’annuncio ufficiale della società giallorossa, che arriverà ovviamente dopo le visite mediche. Ma non ci sono dubbi che Vina sarà il sostituto di Spinazzola.

Calciomercato Roma, ecco l’esterno richiesto da Mourinho

Eccolo allora l’esterno richiesto da Mourinho durante la conferenza stampa di presentazione. Non arrivano quindi né Emerson Palmieri e nemmeno Marcos Alonso, che sembravano quelli maggiormente indiziati nei giorni immediatamente successivi all’infortunio dello sfortunato Spinazzola. Pinto, l’esterno, è andato a prenderlo in Brasile, bruciando la concorrenza.

Il secondo regalo per Mourinho dopo Rui Patricio. Adesso serve il centrocampista per chiudere una campagna acquisti che sta prendendo la piega giusta. Anche per via delle operazioni in uscita che il portoghese sta riuscendo a fare in questi giorni. Mourinho può davvero sorridere.