Calciomercato Roma, le quote non mentono | Cessione in Serie A

I giallorossi potrebbero cedere il giocatore per ottenere una grande plusvalenza. La situazione sul calciomercato dei book.

Per una cessione vicina, un acquisto che arriva. Questo è ormai il modus operandi del general manager giallorosso Tiago Pinto, che in completa sintonia con José Mourinho sta cercando di rinforzare la nuova Roma, in grado di poter competere su più fronti. Ad oggi oltre ai vari esuberi, ci sono anche due giocatori che dovranno rientrare dalle vacanze, ma lo faranno solamente ad agosto. Si tratta di Bryan Cristante a Alessandro Florenzi, campioni d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Per il centrocampista lo Special One ha sempre speso parole di alto gradimento, mentre non è mai stato menzionato l’esterno romano.

Calciomercato Roma, Florenzi si avvicina all’Inter

Per Florenzi il ritorno alla Roma è ormai una certezza, dopo che il Paris Saint-Germain non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Un giocatore che però piace, e non poco, ad alcuni club italiani di alto livello, i quali però non hanno mai affondato con la Roma. Il futuro del giocatore classe ’91 è ancora tutto da scrivere, ma secondo il bookmaker Agipronews, il futuro di Florenzi potrebbe essere all’Inter, con la SNAI che mette in lavagna il passaggio ai nerazzurri a solo 2,75 volte la posta (in passato il Napoli era favorito).

I favoriti per i book sembrano essere Denzel Dumfries del PSV e Emerson Palmieri del Chelsea, entrambi offerti a 2,50, mentre per Simone Inzaghi sembra più lontano Manuel Lazzari, suo pupillo, che vale ben 4 volte la posta. Più lontano l’altro esterno sinistro dei campioni d’europa, Marco Alonso, offerto a 5.