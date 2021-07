Calciomercato Roma, UFFICIALE Kluivert: le cifre sono più alte

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale: Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza. Trasferimento concluso.

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata proprio in questi istanti: con un comunicato apparso sui propri profili social, il Nizza ha ufficializzato l’arrivo di Justin Kluivert dalla Roma. Una trattativa impostata da almeno una settimana, e che ha avuto un’accelerata decisiva nei giorni scorsi, con il calciatore che aveva firmato il suo contratto con il club francese alcune ore fa.

Come riportato da Sky, la trattativa è stata imbastita sulla base di un prestito oneroso a 1 un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni che diventa obbligo in caso di qualificazione di qualificazione in Champions League, o se la Roma dovesse strappare il pass per l’Europa League e il calciatore raggiungere un determinato numero di presenze: di conseguenza, ci troviamo al cospetto di cifre più alte rispetto a quelle circolate nelle ultime ore.

Si conclude, dunque, l’esperienza di Justin Kluivert in giallorosso, in cui l’esterno ha mostrato solo a tratti tutte le sue qualità: ricordiamo che nell’ultimo anno il calciatore ha militato in Bundesliga nella fila del Lipsia, e proprio il club tedesco sembrava essere l’indiziato principale ad acquisirne le prestazione, non riuscendo, però, a trovare l’intesa definitiva con la Roma, che invece si è accordato con il Nizza. Una cessione importante quella messa a segno da Pinto, che contribuirà al “finanziamento” degli altri colpi in uscita che il gm ha in mente di regalare al proprio allenatore.