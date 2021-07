Calciomercato Roma, Kluivert ha firmato: ufficialità tra stasera e domani. Tutto fatto per la cessione dell’olandese.

Accelerata decisiva per la cessione di Justin Kluivert: l’esterno olandese ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà al Nizza, con l’ufficialità che dovrebbe giungere tra stasera o domani. Il classe ’99, che nella scorsa stagione ha militato in prestito al Lipsia e sperava, fino a qualche settimana fa, di un assalto convinto della sua ex squadra, passa al Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro complessivi.

Dopo Pau Lopez ed Under, un altro calciatore della Roma è stato piazzato in Ligue 1: siamo arrivati al traguardo d’arrivo per la cessione di Kluivert, ormai è solo questione di tempo. L’olandese lascia la Roma dopo aver collezionato complessivamente 69 presenze, 9 goals e 10 assist con i capitolini: si prospetta per lui una nuova avventura in Francia, nella quale cercherà di mettere in mostra quelle qualità che nella Capitale si sono viste solo a tratti. Probabile che Kluivert non sia l’ultimo “giallorosso” a trasferirsi in Francia, dal momento che si segnalano sondaggi convinti da parte del Lille per Robin Olsen, anche se la trattativa non è entrata ancora nella sua fase più calda.