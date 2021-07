Calciomercato Roma, addio Kluivert | Cambiano le cifre

Il calciomercato della Roma si sta intensificando tra entrate e uscite. Ecco le cifre della cessione di Kluivert al Nizza.

Non ci dovrebbero essere più dubbi su quale sarà il futuro di Justin Kluivert, uno dei tanti giocatori che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho. Il tecnico portoghese sue settimane fa aveva fatto fuori dalla lista dei convocati anche l’esterno olandese classe ’99 che proprio in passato lo Spezial One aveva apprezzato pubblicamente, elogiandolo. Nonostante tutto però, l’ex giocatore dell’Ajax dovrà trovarsi una nuova sistemazione, dopo il ritorno dal prestito al Lipsia in Bundesliga, club che non ha esercitato il diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, Kluivert al Nizza | Le cifre

Dal prestito al Lipsia a quello al Nizza. Sarà in Ligue 1 il futuro del figlio d’arte, che sia nella Roma che nel club tedesco non ha impressionato. Come riportato da ‘calciomercato.com’, la società giallorossa incasserà 500 mila euro per il prestito oneroso. Non ci sarà l’obbligo di riscatto, come è accaduto con Cengiz Under col Marsiglia, ma il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dunque il general manager Tiago Pinto sta chiudendo la terza cessione in casa Roma, ma sa che il lavoro sarà ancora lungo e difficile per il resto degli esuberi.