Calciomercato Roma, il PSG deve vendere | Sogno Icardi

Calciomercato Roma, le ultime notizie transalpine confermano quelli che fino a poco fa sembravano essere solamente dei rumors estivi.

Pinto vuole mantenere la promessa fatta al collega e connazionale José Mourinho a inizio estate. Entro agosto lo Special One aveva chiesto di avere una squadra pressoché pronta e ad oggi, martedì 20 luglio, tutto lascia credere che il mister possa essere accontentato.

In questa settimana e in quella successiva, infatti, potrebbero concretizzarsi diversi colpi di mercato volti a limare una rosa che vanta una certa competitività ma che risulta comunque perfettibile in più ruoli.

Sistemata la vessata questione relativa al portiere, Pinto è ormai prossimo all’ingaggio di Vina per sostituire Spinazzola e a quello di Xhaka per garantire l’elemento da tempo richiestogli per la zona mediana.

L’emergenza sulla fascia sinistra ha orientato la società a fare l’investimento più importante proprio sulla corsia del numero 37 ex Atalanta. Ciò non esclude però che si possa decidere di acuire la pericolosità dello scacchiere anche nella zona offensiva.

