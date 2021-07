Calciomercato Roma, Mourinho ci ripensa | Cambio di programma

Calciomercato Roma, lo Special One ci ripensa e c’è subito il cambio di programma. Ecco la decisione dell’allenatore portoghese

Non è andato tra gli esuberi, anche se era uno degli indiziati. E’ rimasto dentro il gruppo di Mourinho, che lo ha preferito a Pedro per l’età e anche – sicuramente in totale sintonia con la società – anche per l’ingaggio che è assai più basso del connazionale. E adesso potrebbe anche restare, visto che nelle prime due amichevoli della stagione ha dimostrato di possedere quelle qualità tecniche che ha già fatto vedere, in parte, anche nella passata stagione.

Perché quando Fonseca decideva di mandarlo in campo, Carles Perez si faceva trovare comunque pronto. Soprattutto in Europa League, dove ha giocato di più, lo spagnolo si è fatto vedere per intuizioni importanti. Le stesse che sta facendo vedere allo Special One che, avrebbe cambiato idea sul suo conto. E adesso, secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo potrebbe anche rimanere a Trigoria.

Calciomercato Roma, Carles Perez potrebbe restare

Sì, la sensazione è proprio questa: gol al Montecatini – il primo della stagione giallorossa – e rete alla Ternana ad aprire le marcature poi chiuse da Kumbulla. Il 23enne quindi è pronto a giocarsi le proprie carte dentro la Roma di Mourinho. Anche perché, c’è da dirlo, se non sei bravo non stai per molto tempo nel Barcellona come ci è rimasto Perez, che ha avuto anche la fortuna di giocare con Messi.

Ecco, forse mancava quel pizzico di fiducia che Mourinho potrebbe regalargli nel prossimo campionato così da farlo svoltare in maniera definitiva. E Perez è pronto a prendersi l’occasione per non deludere lo Special. Intanto, quella sua capigliatura – discutibile eh – biondo platino, ha fatto centro.