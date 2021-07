Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Bomba da 35 milioni

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso è scatenato per la gioia di José Mourinho: bomba da 35 milioni di euro.

Giorni intensi, di accelerate decisive. Di trattative ormai pronte a essere chiuse che dovevano solamente avere l’incastro decisivo per essere portate a termine. E ieri sembra essere stata la giornata decisiva per questo. Perché oltre ad aver messo le mani su Vina – ormai a un passo dal team giallorosso – Tiago Pinto è pronto a piazzare l’affondo finale anche per l’altro elemento che dall’inizio del calciomercato è stato accostato alla Roma. Due colpi da 35 milioni di euro complessivi, una vera e propria bomba per Mourinho.

Ieri l’Arsenal, infatti, ha ufficializzato il giovane centrocampista 21enne Lokonga dando strada libera praticamente a Pinto arrivare allo svizzero. I Gunners hanno speso 18 milioni di euro per portare a Londra il promettente giovane. Che è la stessa cifra che la società giallorossa dovrebbe garantire per regalare a Mou il terzo acquisto della sua avventura nella Capitale.

Calciomercato Roma, per Xhaka si chiude tra oggi e domani

La trattativa con Xhaka è quindi al punto di svolta. Si dovrebbe chiudere tra oggi e domani secondo Il Romanista. Il numero 10 della nazionale di Petkovic, protagonista all’Europeo, è pronto così ad atterrare nella Capitale per sostenere le visite mediche per poi unirsi nel ritiro in Portogallo.

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che l’operazione sia in chiusura. Con Tiago Pinto che nello spazio di qualche ora è riuscito a incastrare tutto per mettere anche la parola fine alla telenovela Xhaka. Sì, perché questo stava diventando. Ma adesso c’è il finale migliore. Quello che permette alla Roma di inserire nella propria rosa il centrocampista tanto atteso e voluto dallo Special One.